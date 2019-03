5-Jähriger lief in Polizei-Auto - Verletzt

Wien. Am Freitagabend kam es in der Engerthstraße 154, im 2. Wiener Bezirk zu einem Verkehrsunfall. Ein Kind (5) lief in ein Polizei-Auto und wurde verletzt. Das 5-jährige Unfallopfer erlitt leichte Prellungen und Abschürfungen. Der Crash ereignete sich in der Nähe der "PVA".

Offenbar dürfte der Bub plötzlich vor dem Polizei-Auto aufgetaucht sein. Ein Unfallkommando kümmerte sich um den Leichtverletzten. Die Wiener Linien berichten von nur kurzen Verzögerungen.

Zu den genauen Unfall-Ursachen gibt es derzeit noch keine Informationen. Der Crash ereignete sich in direkter Nähe einer Bushaltestelle.

