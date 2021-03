59-Jährige bricht vor Impf-Straße zusammen – tot

Die Frau brach beim Austria Center in der Donaustadt zusammen – es gibt keinen Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Die Frau war noch nicht geimpft.

Wien. Am Sonntagvormittag kam es zu einem tragischen Zwischenfall bei der Impf-Straße Austria Center in der Donaustadt. Eine 59-jährige Frau brach in der Warteschlange vor der Impf-Straße zusammen und starb wenig später, wie "orf" berichtet. Der Notarzteinsatz erfolgte um etwa 10.35 Uhr. Die Frau hatte einen Herzinfarkt erlitten.

Es gibt demnach definitiv keinen Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Die Frau war noch nicht geimpft. Durch den Notarzteinsatz kam es zu langen Warteschlangen.