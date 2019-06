Mit der U6 ging es am Mittwochnachmittag los. Die U1 - die letzte Linie - wurde in den frühen Morgenstunden am Donnerstag, zurückgelegt. Knapp 30 Teach For Austria Fellows und Mitarbeiter*innen liefen im Rahmen des sechsten U-RUN for Kids das gesamte Wiener U-Bahn-Netz ab, um zu zeigen, dass durch Zusammenhalt, Ausdauer und Zielstrebigkeit mehr möglich ist. Die Finishing-Line des gemeinnützigen Laufs überquerten schließlich 1.500 Schüler*innen aus Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen, welche die letzten 5 km im Wiener Donaupark zurückgelegten.

Das Ziel: Den Glauben an sich selbst stärken

“Für viele Kinder an unseren Schulen sind zwei Dinge oft sehr weit weg: Erstens, Bewegung und Sport im eigenen Alltag und zweitens, der Glaube an sich selbst”, erklärt Matthias Stiedl, Hauptverantwortlicher und Mitbegründer des U-RUN for Kids. Das Ziel ist für ihn klar: “Der Lauf soll zeigen, dass beides möglich ist: Bewegung macht Spaß und hilft dabei, seine Ziele zu erreichen. Es ist für mich immer wieder schön zu beobachten wie aus “5 Kilometer schaffe ich ja nie. Das ist ja ein Marathon, Herr Lehrer” ein stolzes Medaillen-Lächeln im Ziel wird.“ Die 1.500 Schüler, die heuer teilgenommen haben, kommen überwiegend aus sozial benachteiligten Familien. Diese Kinder müssen für ihre Träume große Hürden überwinden, ihnen fällt wenig in den Schoß. Bei U-RUN for Kids sollen sie selbst erleben können, dass Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen zum Ziel führen.

© Teach for Austria

Prominente Unterstützer

Dieses Event wird auch von zwei bekannten Gesichtern unterstützt, denen harte Arbeit bei Gott nicht fremd ist. Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und Ex-Fußballprofi Peter Hackmair waren ebenfalls beim U-RUN for Kids dabei. „Beim Sport sieht man sehr schnell und direkt, dass es sich lohnt konsequent seine Ziele zu verfolgen. Dieses Mindset ist für viele Lebensbereiche wichtig - in der Schule, wie später im Beruf”, ist Gschwandtner überzeugt. “Der U-RUN for Kids motiviert und ermutigt vor allem jene Kinder, die es im Leben nicht immer leicht hatten und haben werden und zeigt: Ihr könnt es schaffen.”, erklärt Hackmair seine Motivation, den U-RUN for Kids zu unterstützen.