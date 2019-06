Heute starten 475.000 Schüler aus Wien, NÖ und dem Burgenland für neun Wochen in die Sommerferien (Kids in Westösterreich müssen noch eine Woche schwitzen) – und schon jetzt ist klar: Das wird der beste Sommer aller Zeiten! Denn: 70 % der Österreicher wollen laut Urlaubsbarometer von Europ Assistance, der weltgrößten Studie über Reiseverhalten, heuer in auf Urlaub fahren – so viele wie noch nie. ÖSTERREICH weiß, wie und wo unser heuriger Super-Sommer abgeht:

Rekord-Reiselaune: Dieses Wochenende packt halb Österreich die Koffer – für den Wiener Airport wird es schon heute der absolute Rekordtag, 120.000 Urlauber warten aufs Boarding. Ab Samstag wird der Verkehr nicht immer so flüssig fließen, wie Autofahrer das gerne hätten. Die übelsten Stauschwerpunkte: Autobahnen Richtung Italien und Slowenien.

Da wollen wir hin: Urlaub ohne Strand – für die meisten Österreicher ist das unvorstellbar! 67 % wollen ans Meer. Die Topziele: Italien (27 %) vor Kroatien (21 %) und Spanien (12 %).

Das geben wir aus: Gespart wird woanders, aber nicht beim hart verdienten Urlaub: Im Schnitt will jeder Österreicher im Sommer 2.627 Euro für die Ferien ausgeben – so viel wie nie.