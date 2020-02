72-Jährige von Auto erfasst: Tot

Eine 72-jährige Fußgängerin, die am Mittwoch in Wien-Döbling von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich im Kopfbereich verletzt worden war, ist am Folgetag in den Abendstunden verstorben.

Wien. Die Frau wurde von dem abbiegenden Fahrzeug frontal erfasst, als sie kurz nach 10.30 Uhr gerade die Fahrbahn im Bereich Sonnbergplatz-Obkirchergasse queren wollte, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.