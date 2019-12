73-jährige Wienerin von Auto lebensgefährlich verletzt

Mittwochfrüh wurde eine 73-Jährige beim Überqueren der Straße von einem Auto niedergestoßen und lebensgefährlich verletzt.

Wien. Eine 73-jährige Wienerin ist Mittwochfrüh beim Überqueren der Franzensbrückenstraße in der Leopoldstadt von einem Auto niedergestoßen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht worden. Der Lenker (23) erlitt einen Schock und konnte ebenso wie eine Zeugin keine exakten Angaben zum Unfallhergang machen, berichtete die Polizei am Donnerstag.