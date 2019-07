83-Jährige von Klein-Lkw überrollt - Schwer verletzt

Eine 83-Jährige ist am Dienstagvormittag auf einem Gehsteig in Wien-Meidling von einem Klein-Lkw zu Boden gestoßen und überrollt worden. Sie erlitt schwere Verletzungen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 41-jährige Lkw-Lenker dürfte sie beim Zurücksetzen übersehen haben.

Fahrer übersah 83-Jährige

Der Mann parkte seinen Klein-Lkw für Ladetätigkeiten an einer Bushaltestelle in der Dörfelstraße, als ein zufahrender Bus ihn dazu bewog, die Haltestelle mit seinem Gefährt zu verlassen. Auf der Suche nach einer neuen Halteposition fuhr er zehn Meter entfernt im Rückwärtsgang auf den Gehsteig auf, wobei er die 83-Jährige mit dem Heck erfasste und sie mit der Hinterachse überrollte. Die Berufsrettung Wien brachte die Frau in ein Krankenhaus. Laut Rettungssprecherin Corina Had zog sich die betagte Frau Kopfverletzungen, Prellungen und Abschürfungen zu.

Ein Pkw in Wien-Favoriten überschlug sich

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Laxenburger Straße mit der Dieselgasse in Wien-Favoriten ereignet. Dabei verriss eine 24-Jährige ihr Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache, wobei sie von der Spur abkam und sieben Verkehrspoller touchierte. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und rammte ein parkendes Fahrzeug. Die Lenkerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt.