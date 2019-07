87-Jähriger bei Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf verletzt

Wien. Ein 87-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf leicht verletzt worden. Der betagte Mann verlor im Kreuzungsbereich Fultonstraße/Rautenkranzgasse die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Alleebaum. Der 87-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Das Auto des Mannes wurde schwer beschädigt.