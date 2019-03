Ab April sind die Mitarbeiter der Stadtteilbüros der Gebietsbetreuung wieder in der ganzen Stadt unterwegs, um Interessierten mit Rat und Tat zu helfen, wenn sie ihr Grätzel begrünen wollen. Mittlerweile werden etwa schon 761 Baumscheiben in ganz Wien von den Anrainern begrünt und zur Mini-Blumenwiese umfunktioniert. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál unterstützt diese Initiativen: „Gemeinsames Garteln bringt die Menschen im Grätzel zusammen, ob in ,Balkonien‘ oder eben auf der Straße.“