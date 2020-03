Ab heute kommt U-Bahn nur im 5-Minuten-Takt

Weil die Fahrgastzahlen sanken, passen die Wiener Linien die Fahrpläne an.

Wien. Aktuelle Fahrgastzählungen der Wiener Linien ergeben einen coronabedingten Rückgang von rund 80 Prozent. Tatsächlich konnte jeder Öffi-Nützer feststellen, dass sowohl U-Bahnen als auch Bims und Busse fast immer so gut wie leer sind – und die Einhaltung des Sicherheitsabstands somit fast nie ein Problem wird.

Bim-Linie 31 fährt jetzt im Sechs-Minuten-Takt

Weniger U-Bahnen. Damit das Personal in den Öffis weiterhin gesund und einsatzbereit bleibt, passen die Wiener Linien ihre Fahrpläne ab heute noch einmal an. Die Öffis sind an Werktagen von Montag bis Freitag im Fahrplan eines Samstags unterwegs.

So steht dann von Montag bis Freitag rund alle fünf Minuten – statt bisher alle drei Minuten – ein neuer U-Bahn-Zug für die Fahrgäste bereit.

Die Linie 31 fährt beispielsweise untertags alle sechs Minuten, die Buslinie 48A etwa alle zehn Minuten. Am Wochenende selbst fahren U-Bahn, Bim und Bus dann jeweils wie an einem Sonntag.

Nachtbusse ersetzen jetzt die Nacht-U-Bahn

Genügend Platz. „Die Intervalle des Samstagfahrplans übersteigen den aktuellen Bedarf immer noch um rund 50 Prozent und sorgen damit für genügend Platz in den Fahrzeugen“, begründen die Wiener Linien diese doch drastischen Einschnitte.

Busse für Nachtarbeiter. Bereits seit dem Wochenende verkehren in der Nacht statt der U-Bahn stündlich Busse. Unter der Woche sind auch in den Nächten die Nachtbusse unterwegs, um die Mobilität für die Menschen zu garantieren, die weiter in der Nacht arbeiten müssen.

Internationaler Vergleich. Damit sind die Wiener Linien vergleichsweise noch immer häufig unterwegs: So fahren die Öffis in Linz, Graz und Innsbruck im Ferien- beziehungsweise Sonntagsplan.

Die öffentlichen Verkehrsbetriebe in München, Berlin und Hamburg haben ihre U-Bahn auf 10-Minuten-Intervalle umgestellt. Auch Bus- und Bim-Linien in den deutschen Großstädten sind in ausgedehnten Intervallen unterwegs.