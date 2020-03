Abschaffung von Kurzparkzonen im Gespräch

Wiener sollen aufs Auto umsteigen – Öffis sind riskant: Ansteckungsgefahr.

Wien. Die Versorgung mit Wasser, Strom, Wärme, die Müllabfuhr und der öffentliche Verkehr in Wien sind gesichert. Unklar ist jedoch, wie die Causa der Kurzparkzonen künftig gehandhabt wird.

Schafft man Kurzparkzonen in Wien ab, würden mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Wiener würden vom Öffi-Fahren aufs Autofahren umsteigen. Gleichzeitig würde das Corona-Ansteckungsrisiko minimiert werden. Wenn mehr Parkplätze zur Verfügung stehen, fahren die Wiener auch eher mit dem Pkw. Theresa Vonach, Mediensprecherin Büro Hebein, zu ÖSTERREICH: „Wir stehen derzeit in Verhandlungen. Wir sind noch zu keinem Konsens gekommen.“