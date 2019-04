Achtung! Falsche Polizisten treiben in Wien ihr Unwesen

Wien. Die Anzahl an Trickbetrugsfällen steigt weiter. Die Polizei veröffentlicht seit Monaten laufend Betrugsfälle, die nach einem ähnlichen Tatschema ablaufen, kann ohne die Mithilfe der Bevölkerung derartige Vorfälle aber nicht verhindern, weil es nicht einfach ist, die betroffene Bevölkerungsschicht (vorwiegend ältere alleinstehende Menschen) mit diversen Kommunikationsmethoden zu erreichen.

Erst gestern (25.04.2019) kam es im 16. Bezirk erneut zu einem Betrugsfall, bei dem sich zwei Tatverdächtige als Kriminalbeamte ausgaben und sich unter dem Vorwand, dass ein Einbruch stattgefunden hätte, Zutritt zu einer Wohnung verschafften. Dort stahlen sie Gold und Bargeld und verursachten dadurch einen hohen Schaden.

Wie bereits mehrfach kommuniziert, ist es nur schwer möglich, ältere alleinstehende Menschen mit Informationen und Präventionstipps zu erreichen. Aus diesem Grund ersucht die Wiener Polizei die Bevölkerung um Unterstützung:

Wenn Sie betagte Menschen in Ihrem Verwanden-, Bekannten- oder Freundeskreis haben oder unter Umstände von alleinstehenden Personen in Ihrer Nachbarschaft wissen, suchen Sie bitte das persönliche Gespräch! Erzählen Sie den Menschen von der Häufung an Betrugsfällen und fordern Sie sie auf, niemals Bargeldbeträge oder Schmuck an unbekannte Personen auszuhändigen. Auch die Information, dass die Polizei niemals telefonische Geldforderungen stellt, ist von Relevanz!

Empfehlung der Kriminalprävention: