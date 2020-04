Achtung! Kurzparkzonen in Wien gelten ab heute wieder

Parksheriffs kontrollieren ab heute wieder Parkpickerl und sanktionieren Falschparken.

Ab heute ist das Parken in der Stadt wieder kostenpflichtig, denn in Wien gelten wieder die bekannten Kurzparkzonen . Diese werden von den Parksheriffs jetzt wieder kontrolliert. Dies teilte das Büro von Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) mit. Die Stadt hatte die Gebührenpflicht und maximale Parkdauer infolge des Lockdowns am 17. März aufgehoben.

Maßnahmen. Mit dem ­heutigen Inkrafttreten der Kurzparkzonen läuft auch das Angebot für vergünstigte Stellplätze in den Garagen aus. Seitdem war das Parken in der Stadt ohne Parkschein und ohne Zeitbegrenzung auch in „Pickerl-Bezirken“ und allen Kurzparkzonen erlaubt.

Weniger Öffi-Gäste

Ziel der Aufhebung der Kurzparkzonen war es Mitte März, große Menschenansammlungen in den Öffis und damit die Corona-Ansteckungsgefahr in der Stadt zu reduzieren. In Kooperation mit Parkhausunternehmen stellte die Stadt über Vermittlung mehr als 30.000 Garagenstellplätze zu einem günstigen Tagestarif von fünf Euro zur Verfügung. Ab heute gelten in diesen Garagen wieder die regulären Tarife.

Verkehr nimmt zu

Die blauen Zonen gelten seit heute wieder, denn im Zuge der schrittweisen Normalisierung habe der Verkehr wieder zugenommen, da mehr Menschen in die Arbeit fahren und viele Geschäfte wieder aufgesperrt haben. „Es geht darum, dass jene einen Platz finden, die ihn auch brauchen“, heißt es aus dem Büro Hebein. In den Begegnungszonen dürfen Fahrzeuge nur auf gekennzeichneten Stellplätzen geparkt werden.

Kommt es jetzt zum Ansturm auf die Öffis?

Experten befürchten, dass ab heute mit einem Ansturm auf die Öffis zu rechnen ist, denn viele Autofahrer werden vermutlich auf die U-Bahnen umsteigen. Dies kann während der Stoßzeiten zu erhöhten Menschenansammlungen auf engem Raum führen.

Der ÖAMTC appelliert an die Parkraumüberwachung, in den kommenden Tagen nachsichtig zu sein, bis sich die Autolenker wieder an die Kurzparkzonen gewöhnt haben.

Infos, wo sich Kurzparkzonen befinden, wie hoch die Gebühren sind und wie bezahlt werden kann, bietet die kostenlose ÖAMTC App.