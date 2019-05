Alarm im KH Nord: Teile des Spitals unter Wasser

Floridsdorf. Das skandalgebeutelte KH Nord kommt nicht zur Ruhe: Die starken Regenfälle am Wochenende lösten das aus, was viele Experten befürchtet hatten – Unterbau und Installationen des KH Nord sind offenbar so undicht, dass der Starkregen prompt Labors und andere Gebäudeteile flutete.

Die Feuerwehr Floridsdorf stand laut Augenzeugen das ganze Wochenende über im Einsatz, um die betroffenen Teile des Mega-Spitals auszupumpen.

Ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bestätigt den Vorfall auf

ÖSTERREICH-Anfrage: „Ja, es gab einen Feuerwehreinsatz nach einem Wasser-Eintritt im Gebäude. Der Schaden ist aber mittlerweile behoben. Und die Kosten für den Einsatz und etwaige Schäden werden im Rahmen der Gewährleistung abgedeckt.“ Genau für das Erkennen solcher Fälle sei der laufende Probebetrieb ja gedacht.

Josef Galley