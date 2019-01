Alarmierend: Jährlich 11.000 Vermisste

Oft ist es ein Missverständnis, die meisten tauchen absichtlich ab, nur die allerwenigsten werden Opfer eines Verbrechens, wenn es Todesfälle sind, dann meist Unfälle oder Verzweiflungstaten: Was allerdings mit der 22-jährigen Jus-Studentin Jennifer S. passiert ist, von der seit mehr als einem Jahr jede Spur fehlt, ist noch immer ein Rätsel. Ein erstes Lebenszeichen hingegen gibt es von der 13-jährigen Tamara M., die aus dem Bezirk Horn abgängig ist: Sie dürfte in Wien sein, nachdem sie nicht in eine Betreuungseinrichtung, sondern zu ihrem Vater zurück möchte. Ebenfalls aus einer betreuten Unterkunft davongelaufen sein dürften in Seiersberg-Pirka eine 13- und eine 15-Jährige.

Insgesamt werden laut Bundeskriminalamt jährlich 11.000 Abgängigkeitsanzeigen aufgegeben, aktuell gelten 1.037 Frauen und Männer als vermisst.