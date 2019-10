Alarmstufe Rot auch in Österreich

Wien. Sämtliche Spezialkräfte der Wiener Polizei inklusive der Antiterroreinheit WEGA waren beim gestrigen Fußball-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Israel im Einsatz, und das nicht nur beim Match im Ernst-Happel-Stadion im Prater. Die israelische Fußballmannschaft wurde von einem Großaufgebot der Exekutive auf Schritt und Tritt begleitet. Die Sportler waren aufgrund des derzeit stattfindenden höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur in einem Hotel in unmittelbarer Nähe zur Hauptsynagoge in der Seitenstettengasse untergebracht.

Dem durch den Neonazi-Terror im deutschen Halle ­erhöhten Bedrohungsszenario begegnet die Polizei in Wien generell mit massiv verstärkten Sicherheitsmaß­nahmen an sämtlichen Einrichtungen der jüdischen Gemeinde.

Bis auf Weiteres ist die Einheit der Antiterroreinheit WEGA mit prophylaktischen Sicherungsmaßnahmen betraut. Diese umfassen nicht nur Synagogen, sondern auch Schulen und Einrichtungen der Israelitischen Kultusgemeinde sowie das Jüdische Museum.