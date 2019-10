Alkolenker verursachte Unfall auf A4: zwei Schwerverletzte

Wien. Mit 1,1 Promille Blutalkoholgehalt und einem ungültigen Führerschein ist ein 31-jähriger Autolenker in der Nacht auf Freitag auf der Ostautobahn (A4) in Wien in Richtung Flughafen unterwegs gewesen. Er stieß gegen eine Betonstützmauer, wodurch der Pkw auf eine Betonleitschiene geschleudert wurde. Der Alkolenker und eine gleichaltrige Beifahrerin erlitten laut Polizei schwere Verletzungen.

Ebenfalls schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Unfall in Wien-Ottakring. Der 56-Jährige kam aus der Herbststraße und überquerte vorschriftswidrig den Gürtel in gerader Richtung, berichtete die Polizei am Freitag. Er stieß mit einem Pkw zusammen und landete mit einer schweren Armverletzung im Spital.