Eine 26-jährige Wienerin ging Donnerstagfrüh gegen 6.30 Uhr vom Kriminalitätshotspot Praterstern Richtung Ausstellungsstraße (Wien-Leopoldstadt), als sich ihr von hinten ein unbekannter südländischer Mann näherte.

Die Frau dachte sich zunächst nichts dabei. Doch plötzlich fiel der Triebtäter über sie her, berührte sie am Oberschenkel und begrapschte ihren Po.