Rettungs- und Polizeiwagen versammelten sich am Samstagabend in der Station. Eine junge Frau soll auf die Gleise gestürzt sein.

Ein riesiges Aufgebot an Einsatzwagen war gegen 21,30 Uhr vor der U6-Station am Schöpfwerk zu sehen. Mehrere Beamte mit rund acht Polizeiautos sorgten dafür, dass alles reibungslos abläuft und niemand die Ermittlungen stört. Was war geschehen? Was sich um kurz vor halb 10 auf dem Bahnsteig der Station abspielte, ist noch unklar. Allerdings soll eine Person auf die Gleise gestürzt sein.

Über den Gesundheitszustand des Opfers ist nichts bekannt. Auch Angaben zu Alter und Geschlecht wurden vorerst von offizieller Seite nicht gemacht. Ein Zeuge erzählte vor Ort, dass es sich um eine 20-25 Jahre alte Frau handeln soll. Bestätigt wurde dies zunächst nicht.

© Viyana Manset Haber

Zunächst hielten sich auch Gerüchte, dass es sich gar um zwei Menschen handeln soll - eine Mutter und ihr Kind. Davon wusste die Presseabteilung der Wiener Linien auf oe24-Anfrage aber nichts. Bestätigt werden konnte nur ein Einsatz und dass nun Videomaterial ausgewertet müsse. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen.

© Viyana Manset Haber

Auswirkungen hatte der Vorfall auch auf den öffentlichen Verkehr. Zwischen Bahnhof Meidling und Siebenhirten ging ab 21.30 Uhr nichts mehr. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie lange dieser aufrecht bleiben würde, war am späten Samstagabend nicht bekannt.