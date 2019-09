Anarchos besetzen Gebäude in Wien-Hernals

Erneut haben in Wien Aktivisten ein Haus in Beschlag genommen. In der Nacht auf Donnerstag wurde das zum Abriss vorgesehene Haus in der Rosenbergstraße besetzt und mit Transparenten behängt. Dort sind Parolen wie „Kiawara = Mörder“ zu lesen.

„Am Donnerstag, den 19. September 2019, haben wir in Solidarität mit Rozbrat, Exarcheia und Nele-Giebeldach die Rosensteingasse 10 besetzt“, heißt es in einem Statement der Aktivisten. Die Anarchos wollen mit der Besetzung gegen die „fortschreitende Gentrifizierung“ vorgehen. Darunter versteht man, dass die Bewohner durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt werden.

Die Lage in der Rosensteingasse ist bis jetzt ruhig. Am Donnerstagvormittag waren noch keine Polizisten vor Ort.