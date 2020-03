Angreifer versetzen den Gegnern Stiche in den Po

Eine „Party“ auf offener Straße von Kroaten missfiel den anwohnenden Türken und Serben.

Wien. Zu dem Clash der unterschiedlichen Nationalitäten kam es in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr in der Früh am Max-Winter-Platz nahe dem Prater. Dort feierte im Stuwerviertel eine Gruppe von Kroaten – um diese Uhrzeit offenbar viel zu laut: Weil die Zurufe aus den Fenstern aufgeweckter Anrainer nichts halfen, kam es kurz darauf zu einer Riesen-Streiterei mit einer Gruppe von Serben und Türken.

Zuerst wurden die Mütter beschimpft, dann die Messer gezückt. Zwei Kroaten (37 und 39) wurden durch Stiche in den Po verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Sofortfahndungsmaßnahmen nach den mutmaßlichen Tätern – es sollen mindestens vier gewesen sein – verliefen erfolglos. Die Polizei ist den Angreifern auf der Spur.

Max-Winter-Park in Wien