Am Freitag haben die anonymen Teerer, die Straßen mit Smileys verzieren, in der Floridsdorfer Julis Ficker Straße zugeschlagen. Auch von der Katsushikastraße in Wien-Floridsdorf nahe dem Shopping Center Nord ist so ein lächelndes Kunstwerk zu sehen.

Jetzt rätselt ganz Wien, welche kreativen Köpfe hinter diesen Aktionen stecken könnten.