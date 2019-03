Anschläge auf ICE-Züge: Mann in Wien festgenommen

Im Zusammenhang mit Anschlägen auf ICE-Bahnstrecken in Deutschland ist am Montag in Wien ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Der 42-jährige Iraker stehe "im dringenden Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland zwei terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu haben", teilte die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch mit.

Im Oktober hatten mehrere Täter auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und München ein Stahlseil über die Bahngleise gespannt. Die Frontscheibe eines ICE wurde durch das Seil beschädigt, der Zug entgleiste aber nicht, weshalb nur Sachschaden entstand. In einem anderen Fall wurden Betonplatten auf die Gleise gelegt. Nur aufgrund eines technischen Fehlers sei es nicht zur geplanten Tötung von Menschen gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Wien mit. In der Nähe des Tatorts wurden damals Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine IS-Flagge gefunden.

Gemeinsam mit den deutschen und europäischen Behörden werden derzeit umfangreiche und intensive Ermittlungen durchgeführt. Dem Beschuldigten wird das Verbrechen der terroristischen Straftat des versuchten Mordes, der terroristischen Straftat der schweren Sachbeschädigung, der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation zur Last. Die Strafdrohung beträgt bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe.

Der Beschuldigte zeigt sich tatsachengeständig, bestreitet jedoch einen terroristischen Hintergrund. Die Einlieferung in die Justizanstalt Josefstadt wurde angeordnet.

Laut ÖSTERREICH-Informationen soll der Tatverdächtige nicht nach Deutschland ausgeliefert werden. Das bedeutet, dass ihm in Österreich der Prozess gemacht wird.

Viele Gerüchte bei Razzia

Als die Beamten, teils uniformiert, teils in Zivil, am Miltnerweg auftauchten, wurde offenbar die Parole "extrem streng geheim" ausgegeben. Weil der Einsatz aber nicht zu übersehen war und alle, die sich der Stiege näherten, kontrolliert wurden, kamen schnell viele Gerüchte auf.

Vor allem in sozialen Medien wurde gemunkelt, dass ein flüchtiger Iraker seine drei Töchter ertränkt und die Ehefrau getötet habe. Es gibt zudem auch einen Sohn (12), der jetzt im Spital liege. Diese Horror-Version und dass sie vertuscht wurde, war natürlich totaler Humbug. Dann sickerte durch, dass in dem Gemeindebau Terror-Ermittlungen gegen den vierfachen Iraker Vater an der Adresse laufen.

