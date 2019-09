Anti-Terror-Poller auf Mahü kosten 630.000 Euro

Auf der Mariahilfer Straße, der größten Einkaufsmeile des Landes, werden seit Montag, Anti-Terror-Einbauten errichtet. Neben acht Sicherheitspollern werden auch neun Granittröge bzw. -möbel die Einfahrt im oberen Bereich erschweren. Autos bzw. Lkw müssen künftig eine Art Slalom zwischen den Hindernissen absolvieren, was die Geschwindigkeit reduziert. Auch am Gehsteig kommen Poller.

Der stadtauswärts gelegene Teil macht nun den Anfang. Am Gehsteig werden fixe Poller eingebaut, und zwar drei auf jeder Seite.

Die Fahrbahn wiederum wird zwischen Kaiserstraße und Schottenfeldgasse mit diversen, versetzt postierten Steinmöbel ausgestattet - sowie mit entfernbaren Pollern. Letztere sollen ermöglichen, dass bei Bedarf doch die direkte Durchfahrt durch die Begegnungszone ohne Verschwenkungen möglich ist. Nötig sei dies etwa bei Veranstaltungen wie dem Vienna City Marathon.

27.400 Euro pro Poller

Für die Arbeiten wird die Straße in diesem Bereich demnächst auch für einige Wochen gesperrt. Der untere Teil der "Mahü" folgt dann Anfang kommenden Jahres, wie Matthias Holzmüller, Sprecher der Straßenbauabteilung MA 28, am Montag erläuterte. Dann werden auf der Höhe Rahlgasse weitere sechs Poller errichtet. Die Gesamtkosten für die Anti-Terror-Maßnahmen sind mit 630.000 Euro bombastisch. Teilt man dies zu gleichen Teilen auf, so kommt man pro Poller/Grantittrog auf einen Stückpreis von fast 27.400 Euro - allerdings müsste man noch Abzüge für Baukosten und Personal verrechnen.



Dass die Mariahilfer Straße gegen Angriffe mit Fahrzeugen geschützt werden soll, war nach dem Anschlag von Nizza 2016 beschlossen worden.