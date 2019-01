Anzeige gegen Olympiasiegerin

Seit der heftig umstrittenen Bestellung von Ex-Kanzlergattin Sonja Klima zur neuen Chefin der Spanischen Hofreitschule fliegen hinter den prächtigen Kulissen der altehrwürdigen In­stitution regelrecht die Fetzen. Die schärfste Gegnerin Klimas ist dabei Elisabeth „Sissi“ Max-Theurer, die der neuen Chefin die Kompetenz abspricht und Sonja Klima für eine Fehlbesetzung hält. Max-Theurer macht aus ihrer tiefen Abneigung keinen Hehl und drohte öffentlich mit Rücktritt.

Die Olympiasiegerin im Dressurreiten bei den Boykottspielen in Moskau 1980 saß bis 2015 selbst im Aufsichtsrat der Hofreitschule und gehört seitdem einer vierköpfigen Fachjury an, die dem Aufsichtsratsgremium beratend zur Seite steht. Sie wollte jemanden vom Fach für den Chefposten.

Für Max-Theurer könnte es künftig einen unangenehmen Nebenkriegsschauplatz geben. Unter dem Aktenzeichen 61St18/18p liegt ein Vorgang bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft, der sich mit dem geschäftlichen Gebaren der früheren Weltklassereiterin beschäftigt. Es handelt sich um eine Sachverhaltsmitteilung eines renommierten Rechtsanwalts. Ob die geschilderten Vorgänge der Tatsache entsprechen, ob sie – wenn ja – strafrechtliche Relevanz haben und ob ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, ist noch offen. Für Max-Theurer gilt in jedem Fall die ­Unschuldsvermutung. Im Mittelpunkt der Anzeige steht ein Schenkungsvertrag. Max-Theurer soll 600.000 Eu­ro an den Veranstalter namhafter Dressurreitturniere bezahlt haben. Unter der ­Bedingung, bei der Besetzung der Punktrichter ein gewichtiges Wort mitreden zu dürfen. Wozu? Auffallend soll sein, dass ihre Tochter plötzlich viele Turniere gewann, während eine unbequeme Konkurrentin ausgebootet wurde. So soll der jungen Max-Theurer sogar eine Olympiateilnahme ermöglicht worden sein.