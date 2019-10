Arbeitsunfall in Wien-Hietzing

Wien. Auf einer Baustelle ist es am gestrigen Tag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 25-Jähriger führte auf der Baustelle Zimmerarbeiten durch. Er hantierte mit einer Kreissäge, schnitt sich dabei in die linke Hand und trennte sich den Zeige-Mittel- sowie Ringfinger fast zur Gänze ab. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien wurde durch eine Passantin sowie die verständigten Beamten Erste Hilfe geleistet. In weiterer Folge wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht.