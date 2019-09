Arzt überlebte wegen 'falscher' Leber

Wie im Juli ausführlich berichtet, attackierte der 33-jährige Paul J. im Wiener Sozialmedizinischen Zentrums den Oberarzt Dr. B. (64) ohne jede Vorankündigung auf der voll besetzten Herzambulanz. Der Flüchtling aus Sierra Leone war seit Längerem im SMZ Süd wegen einer kardiologischen Erkrankung in Behandlung. Er dürfte sich von den Ärzten schlecht behandelt gefühlt und sich in einen Wahn hineingesteigert haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein psychiatrischer Gutachter, der in seinem Gutachten zu dem Schluss kommt, dass daher ein Schuldausschließungsgrund vorliegt.

Afrikaner ein Fall für Psycho-Unterbringung

Aufgrund dieser Expertise wird Paul J. kein Mordprozess gemacht – der Staatsanwalt brachte nur einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein. Wie unterdessen bekannt wurde, überlebte der Oberarzt, der kurz vor der Pension steht oder jetzt in Rente gehen wird, nur deshalb, weil er über eine ganz besondere körperliche Anomalie verfügt: Seine Leber (die sonst durchbohrt worden wäre) liegt bei ihm auf der linken statt auf der rechten Körperseite …