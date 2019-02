Attacken-Serie gegen Polizisten in Wien

Wien. Ein offensichtlich durch Suchtmittel beeinträchtigter österreichischer Staatsbürger trat gegen Baustellenabsicherungen und randalierte auf der Straße. Während der Amtshandlung schlug und trat der 50-Jährige auch mehrfach auf die einschreitenden Polizisten ein. Zwei Beamte wurden verletzt, geringe Mengen an Suchtmittel wurden sichergestellt. Der Mann befindet sich in Haft, wie die Polizei berichtet.

2. Attacke: Polizisten in Unterleib getreten

Eine 21-jährige, offensichtlich stark alkoholisierte polnische Staatsangehörige verletzte sich in einem Lokal an der Hand und blutete stark. Es kam deswegen zum Streit mit einer Kellnerin und die Polizei wurde verständigt. Die verletzt Frau verhielt sich trotz versuchter Hilfeleistung sehr aggressiv und trat einer Polizistin in den Unterleibs-Bereich. Die 21-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.

3. Attacke: Cannabis-Konsument rastet aus

Im Zuge einer Amtshandlung wegen einer Lärmerregung wurden drei Personen in einer Wohnung angetroffen, die gemeinsam verschiedene Suchtmittel konsumierten. Beim Erblicken der Polizisten warf ein 24-Jähriger ein Gurkenglas, gefüllt mit Canna-bis, aus dem Fenster. Der Mann und eine 19-Jährige anwesende Frau bedrohten, beschimpften und attackierten die einschreitenden Beamten. Die beiden österreichischen Staatsbürger wurden festgenommen, Cannabis, Kokain und psilocybinhaltige Pilze wurden sichergestellt.