Auch bester Freund des Opfers wurde ermordet

Der beste Freund von Birgit H. wurde auf dem Heimweg von der Disco erschossen.

Wien. Es war 2010 und René M. war als einziger Passant in der dunklen Steinheilgasse in Floridsdorf auf dem Nachhauseweg. Ein alkoholkranker Strizzi schoss vier Mal aus einem vorbeifahrenden Auto auf ihn. Ein Schuss traf ihn mitten ins Herz. Motiv: keines. Strafe: 20 Jahre.

Herzzerreißend: Die beste Freundin des Getöteten war Birgit H., die jetzt selbst zum Mordopfer wurde. Erst kürzlich gedachte die 28-Jährige auf Facebook ihres verstorbenen Freundes: „Früher gab es einen Menschen in meinem Leben, der mir mehr als alles andere bedeutet hat. Aber leider bist du vor über 9 Jahren aus meinem Leben gerissen worden. Jeden Tag denke ich an dich oder rede von dir. Traurig, dass eine solche aufrichtige, liebe, gütige Person so früh gehen musste. René, ich vermisse dich einfach!“

