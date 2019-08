Auf Baustelle: Skelett in Wiener City entdeckt

Gruselige Entdeckung Montagvormittag auf der Baustelle einer Tiefgarage am Neuen Markt nahe der Kaisergruft in der Wiener Innenstadt. Arbeiter legten in rund zwei Meter Tiefe ein menschliches Skelett frei. Da es früher in der Nähe größere Römerlager gegeben hat, könnte es sich um einen bedeutenden historischen Fund handeln. Das Skelett soll nun untersucht werden.

© Leserreporter Thomas G.