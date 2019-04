Am Dienstag gegen 21 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Fahrraddieb in der Garnisongasse in Wien-Alsergrund beobachtete. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch im Nahbereich des Tatortes festnehmen.

Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen slowakischen Staatsbürger. Es wurde ein Bolzenschneider sichergestellt.