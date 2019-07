Aufräumarbeiten nach Zugunfall in Wien dauern bis Dienstagabend

Wien. Zu einem Zugsunglück ist es am Montagnachmittag in Wien-Floridsdorf gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, rund 60 Personen wurden von den Einsatzkräften geborgen, berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf. © Facebook Der Zugsverkehr war vorübergehend unterbrochen. Die Oberleitungen mussten geerdet werden. Zugsunglück in Wien-Floridsdorf - Kollision nahm glimpfliches Ende Zu dem seitlichen Zusammenstoß der beiden Personenzüge ist es zwischen dem Bahnhof Floridsdorf und der Station Siemensstraße im Bereich einer Verschneidung von Geleisen gekommen. Informationen zur Unfallursache lagen weiter nicht vor. Die Feuerwehr hatte nach 18.30 Uhr ihren Einsatz abgeschlossen, die ÖBB waren bemüht, die beschädigten Garnituren möglichst rasch von den Geleisen zu bekommen. Bei den drei Leichtverletzten handelte es sich um zwei weibliche Fahrgäste, die Prellungen erlitten, und einen Jugendlichen, der über Bauchschmerzen klagte. Alle drei wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt, die mit dem K-Zug an Ort und Stelle war. "Es ist zum Glück glimpflich ausgegangen", meinte Rettungssprecherin Corina Had. Infolge des Unfalls wurden Regionalzüge Richtung Hohenau und Laa an der Thaya über Stadlau umgeleitet. Der Zugverkehr zwischen Siemensstraße und Wien-Floridsdorf war unterbrochen. Aufräumarbeiten dauern an

Die Aufräumarbeiten nach dem Zugunfall in Wien-Floridsdorf werden noch bis Dienstagabend dauern. Für den Pendlerverkehr am Dienstagmorgen werden die von der Sperre zwischen Siemensstraße und Floridsdorf betroffenen Züge daher umgeleitet, um einen Umstieg zu den U-Bahnen U2, U3 und U1 zu ermöglichen, wie ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder am Montag sagte.

Demnach werden die Regionalexpress-Züge (REX) aus bzw. nach Laa an der Thaya und Bernhardsthal über Stadlau (U2), Simmering (U3) und Wien Hauptbahnhof (U1) geführt. Die S-Bahnen von bzw. nach Gänserndorf sowie Wolkersdorf enden/beginnen in Leopoldau (U1). Laut ÖBB kann es zu Ausfällen bei einzelnen S-Bahn-Verbindungen kommen. Informationen gibt es über die Monitore an den Bahnhöfen und die Kundenhotline (05/1717).