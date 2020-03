Morgen um Punkt 18 Uhr sind die Musiker dieses Landes gefragt. Wer macht mit beim großen Flashmob von Zuhause aus?

Nachdem in Rom angesichts des Coronavirus viele Italiener immer wieder an Fenstern und auf Balkonen gemeinsame Konzerte veranstaltet haben, haben auch österreichische Musiker via sozialer Medien zu einem "Flashmob-Gig" am Sonntag aufgerufen. Dabei sollen Musiker um Punkt 18.00 Uhr mit ihren Instrumenten vom Fenster hinaus spielen, "um der Bevölkerung ein großes Gratiskonzert zu schenken", hieß es.