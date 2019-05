Ein Auto ist am Sonntag auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf ausgebrannt. "Die Flammen sind gelöscht, das Fahrzeug wird entfernt", berichtete am frühen Nachmittag ein Sprecher der Berufsfeuerwehr auf Anfrage. Personen dürften nicht zu Schaden gekommen sein, die Ursache für den Brand war noch unklar.



© Viyana Manset Haber