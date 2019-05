Auto crasht beim Wenden in Bim

Wien. Bereits am Freitagnachmittag ereignete sich in der Reumannstraße beim Quellenplatz, im 10. Bezirk, ein bitterer Unfall. Der Lenker eines weißen Skoda Octavias übersah beim Wenden eine herannahende Straßenbahn und knallte in die Bim, der Linie 6.

© Viyana Manset Haber

Der Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr abbremsen, als das Auto plötzlich wendete. Über verletzte Personen ist nichts bekannt. Der Blechschaden an der linken Auto-Seite ist aber groß.