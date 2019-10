Autoeinbrecher in Wien geschnappt

Wien. Die Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat am Dienstagnachmittag in Wien-Ottakring zwei Autoeinbrecher geschnappt. Die Beamten hatten laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer die beiden Täter beobachtet, wie sie mit einem Funkunterbrecher - im Jargon "Jammer" - die Funkfernbedienung eines Wagen blockierten und so in das Fahrzeug einstiegen. Sie stahlen ein Handy.



Die EGS-Beamten nahmen die 37 und 40 Jahre alten georgischen Staatsbürger fest. Der "Jammer" und das Mobiltelefon wurden sichergestellt. Maierhofer appellierte in dem Fall an die Autobesitzer mit Funkfernbedienung, immer zu kontrollieren, ob ihre Pkws tatsächlich versperrt sind.