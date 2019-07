Baby stürzt im 15. Bezirk aus Fenster - tot

Ein zehn Monate alter Bub ist am Donnerstag in der Früh aus ungeklärter Ursache aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus gestürzt und gestorben. Polizisten und Mitarbeiter der Wiener Berufsrettung versuchten noch, das Baby zu reanimieren.

Der angeforderte Rettungshubschrauber "Christophorus 9" landete zwar, "für das Baby kam jedoch jede Hilfe zu spät", hieß es seitens der Polizei. Die Ermittlungen waren am Vormittag im Gang.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich das Unglück um 7:30 Uhr am Morgen. Die Eltern sollen zu Hause gewesen sein. Sie werden derzeit psychologisch betreut.

