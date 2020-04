Bei dem Raub wurde einer Frau in den Rücken geschossen. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der Täter flüchtete vorerst mit dem Rad.

Bei einem Überfall auf eine BAWAG-Filiale am Rennbahnweg 40 in Wien-Donaustadt ist am Freitagvormittag eine Kundin angeschossen und schwer verletzt worden. Die Frau wurde von hinten im Bereich der Nieren getroffen.

oe24 liegen nun exklusiv die ersten Bilder des Bankräubers vor. Sie stammen noch aus der Filiale. Der Täter ist von Kopf bis Fuß dunkel bekleidet. Zusätzlich zur Baseballcap verdeckt auch eine Schutzmaske sein Gesicht.

Nachdem er der Frau im Foyer in den Rücken schoss, flüchtete er mit Einkaufstüten und einem Fahrrad. Dieses soll zumindest vorne einen Korb gehabt haben.

© Viyana Manset Haber

Großangelegte Fahndung

Der Hergang des Überfalls, der sich gegen 10.00 Uhr abgespielt hatte, war zunächst unklar. Der Raub dürfte aber gelungen sein, der Täter flüchtete mit einem Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. An der Fahndung waren unter anderem ein Hubschrauber sowie die Spezialeinheit Cobra beteiligt.

Das Opfer, das einen Durchschuss erlitten hatte, wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt, berichtete deren Sprecher Andreas Huber. Sie war ansprechbar Laut Eidenberger war der Zustand der Frau stabil.