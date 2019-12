Baustart für neue Polizeiinspektion am Praterstern

Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich.

Wien-Leopoldstadt. Wieder eine Polizeistation direkt am Bahnhof Praterstern – das wünschten sich viele Leopoldstädter, seitdem diese 2014 in die Lassalle­straße abgesiedelt ist. „Für die Fahrgäste bedeutet die Modernisierung der Bahnhofsinfrastruktur einen witterungsgeschützten Zugang zur Bahnhofshalle,“ sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä. Bis Ende 2020 soll alles fertiggestellt sein. Der Polizeiposten am Bahnhof, der von mehr als 150.000 Personen täglich frequentiert wird, soll für mehr Sicherheit und Wohlbefinden am und um den Praterstern sorgen. Die Polizei wird das neue Areal mieten und die Kosten über acht Millionen Euro werden von ÖBB getragen.

Neuer Zubau am Bahnhof für 65 Polizisten

Sperre und Neubau. Der Bahnhof erhält aber auch einen Relaunch. Die Bahnhofshalle wird gläsern und der bestehende U1-Abgang integriert. „Mir ist es wichtig, dass die Polizei direkt vor Ort am Praterstern ist und für die Menschen rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung steht“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auch Landespolizeivizepräsident General Michael Lepuschitz betont: „Eine Polizeiinspektion am Praterstern bedeutet für uns nicht nur eine direkte Erreichbarkeit, sondern eine hohe Symbolkraft polizeilicher Präsenz für Bürger.“ Noch heuer startet der Bau für die rund 900 m² große Erweiterung.