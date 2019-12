Beagle-Hündin aus Garten in Wien entführt

Der Täter muss ein Herz aus Stein haben: Nur wenige Tage vor Weihnachten wurde die Beagle-Hündin "Holly" aus einem Garten in Wien-Meidling entführt. Zwei Kinder und das Frauerl sind verzweifelt.

"Wir sind alle am Ende, wir sind so fertig - ich kann nicht mehr", kämpft Monika B. nun schon seit Samstag mit Aufrufen auf Facebook um ihren entführten Vierbeiner. Im Gespräch mit ÖSTERREICH sagt das Frauchen der sieben Jahre alten "Holly": "Unsere ,Holly' war wie jeden Vormittag am Freitag allein im Garten. Dann war sie weg. Dass sie entlaufen ist, können wir uns nicht vorstellen: Das Gartentürl war geschlossen, und unsere Hündin würde auch nie allein wohin verschwinden."

© Privat

Polizei konnte nicht helfen

Als "Holly" verschwunden war, startete Monika B. sofort einen Suchaufruf auf Facebook, in ganz Österreich und Deutschland halfen Tausende User bei der Fahndung nach der vermissten Beagle-Hündin. "Ich war auch auf der Polizei, die konnte uns aber nicht helfen", erzählt Monika B. Die Beamten im Wachzimmer hätten gesagt, die Hündin sei "wie eine Sache", also könnten sie nicht danach fahnden - rein juristisch ist das auch korrekt, die Polizisten können offenbar auch nicht berücksichtigen, dass für eine ganze Familie nun die allertraurigsten Weihnachten zukommen . . .

© Privat

Neben Frauchen Monika weinen auch deren zwei Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren um ihre süße "Holly". Die Hundebesitzerin sagt zu ÖSTERREICH: "Bitte, liebe Hundefreunde, helft uns, dass wir ,Holly' bald wieder haben. Bitte!"

Wer die Beagle-Hündin gesehen hat oder sich über den Hunde-Neuzugang eines Nachbarn gewundert hat, soll bitte seine Infos an chronik@oe24.at schicken, wir leiten alle hilfreichen Infos an die Wiener Familie weiter.