Bedrohung mit Waffe - Mann in Wien-Landstraße festgenommen

Wien. Weil sie von einem Nachbarn im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Engelsberggasse in Wien-Landstraße mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sein sollen, haben zwei Frauen am späten Freitagabend die Polizei alarmiert. Der Bedrohung soll ein Streit wegen Lärms vorausgegangen sein, berichtete die Polizei am Samstag.

Der tatverdächtige 31-jährige Österreicher wurde rasch ausgeforscht und in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Eine Waffe wurde laut Polizei nicht gefunden.