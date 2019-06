Berufsverbot gegen umstrittenen Wut-Arzt aufgehoben

Dr. Thomas Unden weigerte sich im Jänner 2016, Flüchtlinge in seiner Praxis in Wien-Strebersdorf zu behandeln, und erhielt dafür Berufsverbot. Der Skandal-Mediziner wollte gegen den Verbots-Bescheid der Ärztekammer vorgehen - mit Erfolg: Das Berufsverbot gegen den Wut-Arzt wurde nun aufgehoben.

Behandlungsverweigerung, weil er mit den Flüchtlingen "nicht sprechen könne"

Nachdem Unden bekannt gab, dass er keine Asylwerber behandeln will, folgte ein Verlust des Kassenvertrags, ein Berufsverbot durch die Ärztekammer sowie eine Anklage wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz. Als Grund für seine Weigerung gab er an, dass er mit den Flüchtlingen nicht sprechen könne und er in der Behandlung dieser "eine Veruntreuung von Steuergeldern" sehe.

Berufsverbot durch Ärztekammer aufgehoben

Montagfrüh dann der Durchbruch: Gemeinsam mit Anwalt Adrian Hollaender, mit dem er gegen das Berufsverbot kämpfte, gelang dem mittlerweile pensionierten Mediziner die Aufhebung des Verbots. Die Sperre sei zu Unrecht ausgesprochen worden, so der Anwalt.

"Unfundierte Entscheidung" der Ärztekammer

Dr. Unden: "Ich meine, dass eine Institution wie die Ärztekammer eine unfundierte Entscheidung getroffen hat, die ihr von ihrer Befugnis und Qualifikation nicht zusteht. Das zeigt letztlich, dass der Kammerzwang in Österreich nicht mehr haltbar ist!"

Wirbel um Facebook-Postings

Die Sperre erfolgte unter anderem deswegen, weil die Ärztekammer die Vertrauenswürdigkeit des Arztes nicht mehr als gegeben sah. Das lag nicht zuletzt auch an Facebook-Postings von Unden. So veröffentlichte dieser auf seiner Seite den SS-Wahlspruch "Meine Ehre heißt Treue".

Der Verfassungsgerichtshof stellte nun einen Formulierungsfehler im Ärztegesetz fest: Die falsche Behörde hätte damals das Berufsverbot ausgehängt.