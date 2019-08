Betrunkene attackierte im Beisein von Sohn Polizistin in Wien

Wien. Eine stark alkoholisierte Frau hat am Sonntag im Beisein ihres sechsjährigen Sohnes einer Polizistin in Wien-Brigittenau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil sie sich nicht kontrollieren lassen wollte. Auch versuchte die 36-Jährige, die Beamtin zu bespucken, berichtete die Polizei am Montag. Sie wurde daraufhin festgenommen.

Die deutsche Staatsbürgerin fiel gegen 22.45 Uhr am Maria-Restituta-Platz durch ihre offensichtliche Beeinträchtigung auf. Ein später durchgeführter Alkovortest wies 1,6 Promille Alkoholgehalt im Blut aus. "Sie konnte nicht mehr gerade gehen und hat sich immer wieder anhalten müssen. Daraufhin haben Zeugen aus Angst um den Buben die Polizei verständigt", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer der APA.

Die folgende Festnahme und das aggressive Verhalten seiner Mutter den Beamten gegenüber musste der Sohn mit ansehen. "Eine zivile Polizeibeamtin hat jedoch Gespräche mit ihm geführt und versucht, die Situation zu erklären", so Maierhofer. Der Bub wurde in ein Krisenzentrum gebracht. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

An der Wohnadresse der wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommenen und angezeigten Frau fanden Beamte einen Hund vor. Der Vierbeiner wurde einem Tierquartier übergeben.