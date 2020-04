Betrunkener 30-Jähriger schoss aus seinem Fenster

Der alkoholisierte Mann wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Wien. Ein 30-jähriger Mann hat am Freitagabend in der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten mit einer Gaspistole mehrmals in die Luft geschossen. Die alarmierte Polizei lokalisierte gemeinsam mit einem Zeugen die Wohnung. Der alkoholisierte Kroate wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Mann gab bei seiner Befragung zu, unter Alkoholeinfluss viermal mit einer Gaspistole in die Luft geschossen zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamte eine Gaspistole, 50 Stück Gaspistolenmunition und zwei Schlagringe. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Amtshandlung mussten Teilbereiche der Inzersdorfer Straße, der Angeligasse und der Muhrengasse kurzfristig gesperrt werden.