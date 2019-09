Betrunkener bedrohte Freundin mit Jagdgewehr – WEGA-Einsatz

Wien. Weil er seine Ex-Freundin geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben soll, haben WEGA-Beamte in der Nacht auf Samstag die Tür der Wohnung eines 23-Jährigen in der Kaisermühlenstraße in Wien-Donaustadt geöffnet. Die 24-Jährige rettete sich ins Stiegenhaus, nachdem sie die Einsatzkräfte verständigt hatte. Die Frau hatte der Polizei mitgeteilt, dass er ein Jagdgewehr besitze.

Der Mann - ein österreichischer Staatsbürger - besaß die Waffe legal, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Er habe einen Jagdschein. Aufforderungen der zur Unterstützung gerufenen WEGA-Beamten, die Wohnungstür zu öffnen, ignorierte der Verdächtige. Augenscheinlich seien sowohl der 23-Jährige als auch seine Ex-Freundin "recht stark alkoholisiert" gewesen, schilderte Dittrich.

Schließlich ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen, die Jagdflinte wurde sichergestellt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, gegen ihn wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.