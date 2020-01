Bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnung

Derzeit läuft ein großer Polizei-Einsatz im zweiten Bezirk - die Gegend um die Novaragasse wurde großräumig abgesperrt.

Wien. Am Mittwoch um etwa 16 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass sich ein bewaffneter Mann in einer Wohnung in der Novaragasse, im 2. Bezirk, verschanzt habe. Er soll gedroht haben sich zu erschießen. Die Einsatzkräfte haben den Bereich um die Gasse in der Nähe des Pratersterns weitläufig gesperrt und abgeriegelt. Sie können das Gerücht, dass der Mann eine Handgranate bei sich hätte nicht bestätigen.

Der Polizei-Pressesprecher gibt an, dass der Mann gedroht habe ein Messer und eine Schusswaffe bei sich zu haben.

Noch ist unklar, ob der Mann in der Wohnung selbst die Polizei alarmierte, oder seine Lebensgefährtin, die angeblich kurz vor dem Vorfall noch eine SMS von ihm bekommen haben soll.

