Bewusstlose Frau aus verqualmter Wohnung geborgen

Feuerwehrleute haben am Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf eine bewusstlose Frau aus einer verqualmten Wohnung geborgen. Die Einsatzkräfte waren wegen eines Zimmerbrandes alarmiert worden und hatten dessen Bekämpfung von einer Leiter aus in Angriff genommen.

Der Brand im ersten Stock eines Gemeindebaus in der Voltagasse sei dann relativ rasch gelöscht gewesen, sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.