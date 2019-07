Bezirks-Ranking: Wo Wiener am liebsten wohnen

Wien. Das Immobilien­portal Das Immobilien­portal FindMyHome.at hat mehr als 700.000 Suchanfragen ausgewertet, um herauszufinden, welche Bezirke besonders beliebt sind. Sowohl bei Miete als auch bei Eigentum sind neue Topplatzierungen dabei.

Top: Der 17. Bezirk landet erstmals auf Platz 1

Top-Bezirke. Der neueste Trendbezirk Wiens ist Hernals: eine aufblühende Gegend mit vielen Neubauprojekten. Der 17. Bezirk verbucht die meisten Suchanfragen und schafft es 2019 nicht nur erstmals unter die Top 3, sondern kürt sich auch gleich zum beliebtesten Wohnbezirk. Nach einem Rückgang der Anfragen im Jahr 2018 ist Rudolfsheim-Fünfhaus am zweiten Platz. „Die Popularität des 15. Bezirks liegt etwa an den vielen Neubauprojekten und geförderten Wohnungen“, so Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von FindMyHome.at. An dritter Stelle landet der 14. Bezirk. Das grüne Penzing ist mittlerweile zu einem absoluten Trendbezirk avanciert.