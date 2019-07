Bierwerfer kam mit Messer zurück

Wien. Ein Serbe (28) drehte in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Fa­voriten komplett durch.

Der Betrunkene geriet gegen 3.30 Uhr mit einem Gast in Streit. Als ein 26-Jähriger den Streit schlichten wollte, warf der 28-Jährige zwei Bierflaschen nach ihm. Der 26-Jährige wurde von einer Flasche am Hinterkopf getroffen und erlitt eine Rissquetschwunde. Nach der Attacke verließ der 28-Jährige das Lokal, kehrte aber wenig später mit einem Messer in der Hand zurück. Er machte eine Stichbewegung gegen den Oberkörper des Streitschlichters, wobei dieser den Angriff mit den Armen abwehren konnte.

Einvernahme. Dabei erlitt das Opfer eine Schnittverletzung am rechten Ellbogen. Danach flüchtete der Serbe. Er wurde aber wenig später von der alarmierten Polizei noch vor dem Lokal gefasst. Bei seiner Ein­vernahme gab er an, dass er sich nicht an den Vorfall erinnern könne.