Biker (29) crasht mit Pkw in Wien – Spital

Ein 36-jähriger Mann fuhr am 5. Juni gegen 11.15 Uhr mit einem Pkw entlang der Neilreichstraße in Wien-Favoriten in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte nach links in die Troststraße einbiegen, als er mit einem Motorradfahrer zusammenkrachte, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Ein 29-jähriger Motorradlenker wollte die Kreuzung Neilreichgasse/Troststraße in Fahrtrichtung Raxstraße übersetzen.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision, wodurch der 29-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.